Однопартиец Лулы да Силвы сообщил, что экс-президент не намерен просить о помиловании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 сентября. /ТАСС/. Отбывающий тюремный срок по делу о коррупции экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не намерен просить о помиловании, так как не признает своей вины и настаивает на оправдательном приговоре. Об этом заявил в понедельник однопартиец политика Фернанду Аддад, который заменил его в качестве кандидата на высший государственный пост от левой Партии трудящихся (ПТ).
"Он не променяет достоинство на свободу, потому что он хочет, чтобы суды вышестоящих инстанций признали отсутствие доказательств [против него] на этом процессе и вынесли оправдательный вердикт", - цитирует Аддада интернет-портал UOL. По его словам, обвинения в адрес экс-главы государства не подкреплены какими-либо фактами.
Ранее основной фаворит президентской гонки, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару из Социал-либеральной партии заявил, что в случае своей победы Аддад подпишет указ о помиловании Лулы да Силвы. С помощью этого аргумента кандидат на высший пост пытался убедить избирателей отказать сопернику в поддержке.
В ночь на 1 сентября Высший избирательный суд (ВИС) отказал Луле да Силве в праве зарегистрировать свою кандидатуру на высший государственный пост. В соответствии с законодательством Бразилии, человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности, поэтому решение суда было ожидаемым. Согласно приговору, ПТ должна была осуществить замену кандидата на пост главы государства в течение 10 дней, то есть до 11 сентября включительно. В итоге эта политическая организация объявила о выдвижении на высший государственный пост Аддада.
Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы пройдут в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он будет организован 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.