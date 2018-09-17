Amnesty International призвала Испанию прекратить продажу оружия Саудовской Аравии

ТАСС, 17 сентября. Правозащитная организация Amnesty International призвала Испанию прекратить поставки оружия Саудовской Аравии. Как в понедельник сообщается на сайте организации, пиренейское королевство должно осознавать угрозу того, что оно может стать соучастником военных преступлений в Йемене в том случае, если продолжит продажу оружия аравийской коалиции.

"Мы призываем испанское правительство занять твердую позицию и приостановить поставки оружия Саудовской Аравии и другим членам коалиции для применения в Йемене. Любой другой курс действий будет свидетельствовать о том, что испанское правительство больше заботится о защите своих финансовых интересов, чем о защите жизни гражданских лиц в Йемене, - приводятся в сообщении слова заместителя директора Amnesty International по глобальным проблемам Стива Кокберна. - После более чем трех лет разрушительной гражданской войны в Йемене, тысяч убитых гражданских лиц и постоянно растущего списка военных преступлений нет никакой возможности оправдать Испанию или любую другую страну, которая продолжает вооружать возглавляемую Саудовской Аравией коалицию".

В Йемене с августа 2014 года идет противоборство между правительственными силами и мятежниками - хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

В 2017 году испанская сторона экспортировала странам, входящим в эту международную коалицию, военную продукцию на сумму €361 млн. В частности, Испания поставила им запасные детали для самолетов, БЛА, артиллерийские боеприпасы, аппаратуру обнаружения и прочее. Кроме того, в этом году Мадрид и Эр-Рияд заключили соглашение, согласно которому Испания построит для Саудовской Аравии пять корветов стоимостью €2 млрд.