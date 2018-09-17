Мадуро: Китай поддерживает экономические преобразования в Венесуэле

ТАСС, 17 сентября. Экономические преобразования, проводимые правительством Венесуэлы, пользуются поддержкой со стороны Китая. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter президент южноамериканской страны Николас Мадуро, прибыв в Каракас из Пекина.
"Завершив с большим успехом нашу поездку по Китайской Народной Республике, мы только что приземлились на нашей любимой родине, - написал Мадуро. - План восстановления экономики [Венесуэлы] пользуется решительной поддержкой нашего великого старшего брата". По итогам заседания смешанной китайско-венесуэльской комиссии было подписано 28 соглашений о сотрудничестве. Они касаются нефтедобывающей, энергетической и горнодобывающей областей, а также сфер образования и культуры.
Венесуэльское аналитическое агентство Ecoanalitica сообщало, что, по неофициальным данным, в ходе визита в Пекин глава государства собирался обсудить "предоставление нового кредита в размере $5 млрд, добиться очередной отсрочки в шесть месяцев на обслуживание имеющегося долга и подписать меморандум о взаимопонимании для защиты инвестиций с Китаем".
Ситуация в Венесуэле
В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе инфляция в годовом исчислении превысила 200000%, МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. Согласно данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
Правительство 20 августа приступило к деноминации, убрав с купюр пять нулей и привязав новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов.
Перед тем, как начать реформу, Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) или 0,5 петро. Представители бизнеса отнеслись к этому решению скептически, отметив, что его воплощение в жизнь может привести к краху производственного аппарата.