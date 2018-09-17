Временное правительство Ливии сняло все ограничения для выезда граждан за пределы страны

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Временное правительство Ливии, находящееся на востоке страны и действующее совместно с Палатой представителей (признанный мировым сообществом постоянный избранный парламент), приняло решение о снятии всех ограничений со стороны органов безопасности для выезда ливийских граждан за пределы страны. Об этом в понедельник заявил официальный представитель "восточного" ливийского кабинета министров Хатем Али аль-Орейби.
"Совет министров принял постановление об отмене всех ограничений со стороны служб безопасности, введенных ранее в отношении выезда граждан Ливии за границу", - процитировал высказывание аль-Орейби новостной портал Al-Wasat.
Официальный представитель пояснил, что речь идет об отмене "согласований и одобрения (на выезд за рубеж) со стороны органов безопасности и всех других особых условий, касающихся безопасности, для выезда ливийских граждан за пределы страны через все пограничные пункты на территории Ливии, находящиеся под контролем временного правительства". Аль-Орейби добавил, что это решение принято "с целью соблюдения принципа свободы передвижения граждан без предварительного уведомления и разрешения со стороны органов безопасности".
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который поддерживается Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. До сих пор попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения не принесли окончательных результатов.