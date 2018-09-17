Британский медиарегулятор Ofcom может начать новое расследование в отношении RT

ЛОНДОН, 17 сентября. /ТАСС/. Британский медиарегулятор Ofcom получил две новые жалобы на телеканал RT и может начать очередное расследование в отношении телеканала после показа интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель организации.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Теперь мы получили две жалобы, связанные с показом интервью с двумя подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери, которое было показано RT на прошлой неделе, - отметили в Ofcom. - Мы проводим оценку этих жалоб с учетом наших правил вещания и после этого решим, следует ли начинать расследование".

Ofcom может начать расследование в том случае, если полагает, что телерадиовещатель или поставщик услуг нарушил положения устава регулятора, условия предоставления лицензии, правила вещания или иные требования Ofcom.

После инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года, по версии британской стороны, от воздействия нервно-паралитического вещества пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Ofcom начал в отношении RT 10 расследований - столько же, сколько за предыдущие 11 лет.