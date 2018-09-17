Медведчук намерен принимать участие в выборах в Верховную раду в 2019 году

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Лидер движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил о намерении принимать участие в выборах депутатов Верховной рады в 2019 года и пройти в украинский парламент.

"Сегодня, когда я официально публично согласился войти в партию "За жизнь", естественно, что стоит вопрос моего вхождения в парламент. Если партия этого добьется, а я думаю, она этого достигнет, тем более в составе политического объединения, которое тоже будет представлено в парламенте", - сказал он в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик вновь повторил, что не намерен баллотироваться на пост президента Украины.

Виктор Медведчук 28 июля по приглашению председателя партии "За жизнь" Вадима Рабиновича вступил в нее. Как сообщила пресс-служба Медведчука, политик полностью поддерживает программу этой партии. Как уже отметили украинские эксперты, присоединение к партии Медведчука, который входит в пятерку наиболее влиятельных украинских политиков, значительно усилит ее. По словам политолога, директора Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, этот шаг серьезно укрепит не только партию "За жизнь", но и условную "партию мира" на Украине.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а выборы в украинский парламент - на 27 октября 2019 года.