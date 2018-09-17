Медведчук: решение Украины прекратить договор о дружбе является антироссийской истерией

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ является элементом русофобии и не принесет пользы гражданам. Об этом в понедельник заявил лидер общественной организации "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

"Попытки ввести визовый режим с Россией, попытки непродления Договора о дружбе - это звенья одной цепи <...>, эта цепь - антироссийская истерия и радикальная русофобия", - отметил он.

Медведчук уверен, что решение Киева не принесет пользы украинским гражданам, "потому что договор предусматривает не только обязательства по территориальной целостности Украины, но и гарантирует безопасность и защиту граждан на территории России", которые там "ищут работу по вине власти, которая не может их трудоустроить здесь". Он добавил, что "разрыв будет означать много, так он лежит в основе в 400 соглашениях по международному праву, где участвуют Украина и Россия, там есть обязательства сторон".

Медведчук связывает такой шаг с предстоящими в 2019 году на Украине президентскими выборами. "Это на сегодня пиар-ход в рамках президентской избирательной кампании: если бы не было президентской избирательной кампании, если бы страна жила в спокойствии, без политических потрясений, этот вопрос не поднимался бы", - убежден он.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.