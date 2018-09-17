Меркель считает, что Ливия должна самостоятельно урегулировать внутренний конфликт

ТАСС, 17 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Ливия должна достичь урегулирования внутреннего конфликта самостоятельно, без вмешательства внешних партнеров. Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции с премьер-министром североафриканской страны Ахмедом Уяхья.
"Германия разделяет позицию Алжира, поддерживая усилия, направленные на достижение внутреннего решения для урегулирования конфликта в Ливии, которое не должно идти от внешних партнеров", - приводит слова Меркель информационное агентство Algeria Press Service (APS).
"В интересах Германии и Алжира, чтобы ливийский конфликт был урегулирован. Так как речь идет о восстановлении мира и безопасности в стране, которая соседствует с Алжиром и находится вблизи от Европы", - подчеркнула канцлер ФРГ.
"Алжир - самая большая страна в Африке по площади территории, имеет свыше 6 тыс. км границ с соседними странами, в которых есть проблемы в сфере безопасности, - отметила Меркель. - Алжир вносит вклад в процесс примирения в Мали и урегулирования кризиса в Ливии". Кроме того, канцлер указала на то, что Германия и Алжир установили "тесное сотрудничество в области безопасности, особенно борьбы с терроризмом, которое они хотят продолжить".
Ранее в понедельник, как сообщает APS, Меркель провела встречу с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой. В ходе нее были обсуждены пути развития и углубления двустороннего политического диалога, торгово-экономического партнерства.
Кроме того, Меркель и Бутефлика затронули ситуацию в Мали, Ливии, на Ближнем Востоке, проблемы трансграничной миграции и терроризма.