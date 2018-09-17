Меркель считает, что Ливия должна самостоятельно урегулировать внутренний конфликт

Ситуация на Корейском полуострове

Лидеры Республики Корея и КНДР обсудят на саммите в Пхеньяне вопросы ядерного разоружения

Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда переговоров с Ким Чен Ыном

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