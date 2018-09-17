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Меркель считает, что Ливия должна самостоятельно урегулировать внутренний конфликт

Канцлер отметила, что поддерживает в этом вопросе позицию Алжира

ТАСС, 17 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Ливия должна достичь урегулирования внутреннего конфликта самостоятельно, без вмешательства внешних партнеров. Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции с премьер-министром североафриканской страны Ахмедом Уяхья.

"Германия разделяет позицию Алжира, поддерживая усилия, направленные на достижение внутреннего решения для урегулирования конфликта в Ливии, которое не должно идти от внешних партнеров", - приводит слова Меркель информационное агентство Algeria Press Service (APS).

"В интересах Германии и Алжира, чтобы ливийский конфликт был урегулирован. Так как речь идет о восстановлении мира и безопасности в стране, которая соседствует с Алжиром и находится вблизи от Европы", - подчеркнула канцлер ФРГ.

"Алжир - самая большая страна в Африке по площади территории, имеет свыше 6 тыс. км границ с соседними странами, в которых есть проблемы в сфере безопасности, - отметила Меркель. - Алжир вносит вклад в процесс примирения в Мали и урегулирования кризиса в Ливии". Кроме того, канцлер указала на то, что Германия и Алжир установили "тесное сотрудничество в области безопасности, особенно борьбы с терроризмом, которое они хотят продолжить".

Ранее в понедельник, как сообщает APS, Меркель провела встречу с президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой. В ходе нее были обсуждены пути развития и углубления двустороннего политического диалога, торгово-экономического партнерства.

Кроме того, Меркель и Бутефлика затронули ситуацию в Мали, Ливии, на Ближнем Востоке, проблемы трансграничной миграции и терроризма.

Теги
Бутефлика, АбдельазизМеркель, АнгелаАлжирМалиГерманияЛивия
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