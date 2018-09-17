СМИ: сирийские ПВО отражают ракетный удар по объектам в районе Латакии

ТАСС, 17 сентября. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военным и гражданским объектам в районе портового города Латакия. Об этом сообщил в понедельник агентству SANA источник в командовании ВС республики.
По его информации, "удары наносятся со стороны моря, и сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет прежде, чем они достигли своей цели".
Атаке подвергся комплекс зданий в центре технической промышленности. По сведениям правительственной телестанции Al-Ikhbariyah, на территории этого комплекса раздалось несколько мощных взрывов. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что в налете приняли участие беспилотники.
Сирийские СМИ пока не указывают сторону, которая предприняла агрессивное нападение в Латакии. Как отмечает SANA, ракетная атака продолжается, и сирийские ПВО ведут огонь по противнику.
В свою очередь Al-Ikhbariyah опровергла переданную оппозиционными источниками информацию о том, что ракетный удар был нанесен также по нефтеперерабатывающему заводу в порту Банияс.