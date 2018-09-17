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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: сирийские ПВО отражают ракетный удар по объектам в районе Латакии

Как передает SANA, зенитчикам удалось поразить несколько ракет

ТАСС, 17 сентября. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военным и гражданским объектам в районе портового города Латакия. Об этом сообщил в понедельник агентству SANA источник в командовании ВС республики.

По его информации, "удары наносятся со стороны моря, и сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет прежде, чем они достигли своей цели".

Атаке подвергся комплекс зданий в центре технической промышленности. По сведениям правительственной телестанции Al-Ikhbariyah, на территории этого комплекса раздалось несколько мощных взрывов. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что в налете приняли участие беспилотники.

Сирийские СМИ пока не указывают сторону, которая предприняла агрессивное нападение в Латакии. Как отмечает SANA, ракетная атака продолжается, и сирийские ПВО ведут огонь по противнику.

В свою очередь Al-Ikhbariyah опровергла переданную оппозиционными источниками информацию о том, что ракетный удар был нанесен также по нефтеперерабатывающему заводу в порту Банияс.

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