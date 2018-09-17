Председатель Генассамблеи ООН высоко оценил вклад России в работу организации

ООН, 17 сентября. ТАСС/. Россия играет ключевую роль в укреплении роли ООН и вносит большой вклад в решение проблем всеобщего мира и безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мирослав Лайчак, который является выпускником МГИМО.

"Россия играет ключевую роль в ООН с момента создания организации, - подчеркнул он. - Как постоянный член Совета Безопасности Россия всегда была главным сторонником и защитником идеи ООН и центральной роли СБ в вопросах мира и безопасности".

"Россия играет очень важную роль в том, чтобы помочь нам следовать Уставу ООН и воплощать в жизнь постановления, принимаемые ООН, - добавил Лайчак. - Она также оказывает значительное влияние на решение ряда сложных международных вопросов, в том числе по Сирии, Украине, ближневосточному процессу и ситуации на Корейском полуострове".

Кроме того, Лайчак напомнил, что Россия вносит большой вклад в работу миротворческих миссий ООН, в частности оказывая финансовую поддержку для доставки гуманитарной помощи нуждающимся странам. "Голос России принципиально важен в таких вопросах, как климатические изменения, усилия по реформе ООН, - продолжил собеседник. - Все время своего председательства тесно сотрудничал с российскими представителями".

В понедельник текущая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН завершает свою работу, вместе с ней завершает свое председательство Мирослав Лайчак. Ранее в ходе пресс- конференции его официальный представитель Бренден Варма сообщил, что Лайчак вернется к своим обязанностям министра иностранных дел Словакии. Председателем следующей сессии была избрана представитель Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.