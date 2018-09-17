Politico: неизвестные хакеры получили доступ к данным сотрудников Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Неизвестные хакеры смогли взломать незасекреченную почтовую систему Госдепартамента США и получили доступ к личной информации небольшого числа сотрудников ведомства. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По их сведениям, произошедшая недавно хакерская атака "затронула менее 1% почтовых ящиков сотрудников". "Мы установили, что личная информация отдельных сотрудников может быть раскрыта, - говорится в распространенном в Госдепартаменте оповещении. - Мы уведомили этих сотрудников".

В ведомстве, отмечает Politico, создана рабочая группа, которая занимается расследованием кибератаки. Источники не сообщили газете, установлены ли личности хакеров. Злоумышленники не смогли получить доступ к засекреченным данным.

Компьютерная система Госдепартамента часто становится целью кибератак. Так, в середине апреля его руководство предупредило своих сотрудников о предпринятых попытках проведения хакерских атак. Тогда неизвестные отправляли сотрудникам ведомства сообщения с вредоносным ПО с целью заполучить доступ к их конфиденциальным данным. В связи с частыми атаками на Госдепартамент законодатели запросили у госсекретаря Майкла Помпео предоставить соответствующий отчет о том, как подконтрольное ему ведомство организовало систему кибербезопасности.