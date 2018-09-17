СМИ: коалиция заявила о начале масштабного наступления на йеменский город Ходейда

ТАСС, 17 сентября. Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция заявила в понедельник о начале масштабного наступления на удерживаемый мятежниками- хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") портовый город Ходейда. Об этом заявил эмиратскому информационному агентству WAM командующий силами альянса на западном побережье страны бригадный генерал Али ат-Тунайджи.

"Коалиция совместно с объединенными силами йеменского сопротивления проводит масштабные наступательные операции с нескольких направлений против контролируемых хуситами позиций с целью освобождения Ходейды, - сказал он. - Заняты несколько стратегически важных районов, мятежники отрезаны от путей снабжения с Саной".

Как передает телеканал Sky News Arabia, поддержку с воздуха наземным войскам оказывает боевая авиация альянса. Звуки взрывов и перестрелок слышны в районе набережной на западе портового города.

Коалиция совместно с йеменскими правительственными силами начала операцию "Золотая победа" по захвату подконтрольного "Ансар Аллах" портового города 14 июня 2018 года. Спустя две недели кампания была приостановлена для поддержки усилий эмиссара ООН Мартина Гриффитса по урегулированию конфликта и подготовки переговоров. Консультации с участием обеих сторон конфликта должны были стартовать 6 сентября. Однако на них прибыла только делегация правительства Йемена, в то время как представители движения "Ансар Аллах" отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться по завершении консультаций.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.