Председатель 73-й сессии ГА ООН выступила за коллективный подход к решению мировых проблем

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, избранная председателем открывающейся во вторник 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намерена уделять первостепенное внимание выработке коллективных подходов к проблемам миграции, защиты окружающей среды, гендерного равенства, адаптации инвалидов и активизации деятельности органов ООН. Об этом она заявила в понедельник на встрече с журналистами в штаб-квартире международного сообщества.

"Единственный путь для решения проблем - это коллективный подход, - заявила она. - Я намерена проводить политику открытых дверей, выслушивать мнения как политиков, так и рядовых граждан". В частности, отметила она, "мы хотим сохранять открытыми каналы связи с теми людьми, кто непосредственно пострадал от различных конфликтов".

На вопрос о том, какой она видит роль Генеральной Ассамблеи ООН в условиях, когда в Совете Безопасности ООН существуют разногласия по таким вопросам, как политика в отношении Сирии и КНДР, она подчеркнула важность взаимодействия Генассамблеи и Совета Безопасности. "Необходима координация деятельности с Советом Безопасности ООН и с аппаратом генерального секретаря ООН", - заявила она. Генеральная Ассамблея ООН, по ее словам, "призвана играть очень важную роль и сосредоточиться на предотвращении конфликтов и вопросах поддержания мира".

В ходе голосования, состоявшегося в начале июня нынешнего года, Эспиноса Гарсес заручилась поддержкой 128 государств - членов Генассамблеи. Подводя итоги выборов, председатель 72-й сессии ГА ООН Мирослав Лайчак отметил, что Эспиноса Гарсес - лишь четвертая женщина в истории ООН, которая займет этот почетный пост.

53-летняя Мария Фернанда Эспиноса Гарсес уже работала в стенах ООН в качестве постоянного представителя своей страны при офисе всемирной организации в Женеве (2014-2017). В прошлом она также занимала пост министра обороны (2012-2014). Эспиноса Гарсес помимо испанского свободно владеет английским и французским языками. Она - автор более 30 работ по проблемам бассейна реки Амазонка, а также по вопросам культуры, проблемам климатических изменений, внешней политики и по вопросам безопасности.