Лидеры Республики Корея и КНДР обсудят на саммите в Пхеньяне вопросы ядерного разоружения

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Вопросы денуклеаризации, оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове будут главными темами начинающегося во вторник трехдневного визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Ожидается, что он проведет как минимум два раунда переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Мун Чжэ Ин в роли посредника

"Моя цель на саммите - откровенный диалог с председателем Ким [Чен Ыном]", - сказал в понедельник на встрече с помощниками в Сеуле Мун Чжэ Ин, подчеркнув, что установление доверительных отношений между двумя лидерами - ключ к улучшению межкорейских отношений. Отметив, что мечтает достичь на Корейском полуострове прочного мира, на который не влияли бы сиюминутные проблемы мировой политики, Мун Чжэ Ин добавил, что постарается сфокусироваться во время визита на двух вопросах.

В первую очередь, по его словам, необходимо полностью исключить возможность столкновений между военными двух стран, тем самым ликвидировав страх возникновения войны. Во-вторых, отметил президент, необходимо создать условия для возобновления северокорейско-американского диалога.

"Южная Корея не может возглавить этот процесс, но, я надеюсь, откровенно поговорить с председателем Ким Чен Ыном и найти компромис между требованиями США о денуклеаризации и требованиями Севера о прекращении враждебной политики и предоставлении его режиму гарантий безопасности", - указал он.

Необходимо вмешательство лидеров

Глава администрации южнокорейского президента Им Чжон Сок на специальном брифинге для журналистов в понедельник сообщил, что денуклеаризация Корейского полуострова станет главной темой предстоящих переговоров лидеров Республики Корея и КНДР.

"До недавнего времени денуклеаризация была главной повесткой переговоров Северной Кореи и США. Теперь этот вопрос станет ключевым на межкорейском саммите", - отметил он. По его словам, данную проблему "невозможно обсуждать на рабочем уровне, поскольку на таком уровне невозможно прийти к решению". Именно поэтому важно, что ядерным вопросом займутся лидеры двух стран, подчеркнул глава администрации президента.

Как он указал, в ходе саммита будут затронуты также темы улучшения и развития межкорейских отношений и снижения военной напряженности.

Кроме того, Им Чжон Сок проинформировал, что лидеры Республики Корея и КНДР проведут по меньшей мере два раунда переговоров - во вторник и в среду. По его словам, южнокорейский лидер прибудет в Пхеньян прямым авиарейсом из Сеула в 10:00 (04:00 мск) 18 сентября. Переговоры глав двух государств состоятся во второй половине дня, добавил он.

Для укрепления дружбы

Мун Чжэ Ин покинет КНДР в четверг. В администрации президента отметили, что отъезд южнокорейского президента может быть перенесен на более поздний срок, поскольку стороны могут провести еще одно или даже несколько мероприятий, которые пока не вошли в официальный график саммита. Они направлены на укрепление личных дружеских отношений двух лидеров.

Передовая группа на месте

Тем временем в воскресенье в Пхеньян уже прибыла передовая группа представителей Республики Корея для подготовки к саммиту. В нее вошли 93 южнокорейских государственных должностных лица, технических специалиста и репортера. Они пересекли границу между двумя странами на 19 автобусах.

Всего же в состав южнокорейской делегации войдут не более 200 человек. Как минимум два ее члена уже известны: это бывший премьер-министр Ли Хве Чхан, недавно избранный главой правящей Демократической партии "Тобуро", а также президент и главный исполнительный директор группы компаний Samsung Ким Ги Нам.