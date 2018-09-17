Медведчук: проведение выборов в ДНР и ЛНР не препятствует реализации минских соглашений

"Нет, не могу с этим согласиться", - сказал Медведчук в эфире телеканала NewsOne, отвечая на вопрос может ли он согласиться с тем, что убийство главы ДНР Александра Захарченко и последующее назначение выборов в республиках Донбасса "ставят крест на минских соглашениях". При этом политик пояснил, что "главы так называемых непризнанных государств существовали раньше, с ноября 2014 года, существовали парламенты, существовали правительства, это не мешало реализации минских соглашений и даже их подписанию". "Если вы помните, то это произошло в феврале 2015 года. Я бы не обращал внимание на это обстоятельство и не делал никаких чрезмерных дискуссий по этом поводу, потому что будут там новые руководители или не будут, задача Украины заключается в другом - реализации минских соглашений", - подчеркнул он.

В ДНР и ЛНР 7 сентября было принято решение о проведении 11 ноября выборов глав республик, а также депутатов Народных советов. МИД Украины уже заявил, что не признает результаты этих выборов. В ЕС, в также в МИД Франции объявление о проведении выборов 11 ноября 2018 года назвали противоречащим минским соглашениям.

Между тем, как ранее пояснил в интервью ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, эти выборы никак не нарушают минских соглашений. По его словам, Комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и Народных советов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому никак с минским процессом не связаны и формально ему не противоречат, подчеркнул он.