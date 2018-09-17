Госсекретарь США обсудил с главой МИД Республики Корея меры по денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва обсудили денуклеаризацию КНДР в ходе двух телефонных разговоров, состоявшихся 16 и 17 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента, опубликованном в понедельник.

"Госсекретарь Помпео и глава МИД Кан сошлись во мнении, что необходимо поддерживать тесную координацию по денуклеаризации КНДР, а также межкорейский диалог", - говорится в заявлении. Обе стороны также подчеркнули, что необходимо оказывать давление на КНДР до достижения полной денуклеаризации страны.

В ходе разговора главы внешнеполитических ведомств также обсудили предстоящий саммит лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом прошел первый более чем за 10 лет межкорейский саммит. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию о мире, процветании и объединении. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

26 мая в Пханмунджоме состоялась вторая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. 6 сентября Сеул объявил, что достигнута договоренность с КНДР провести очередной (третий) саммит лидеров двух стран в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.