Трамп распорядился рассекретить часть документов по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить документацию минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы главы государства в 2016 году. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в понедельник.



Из документа следует, что "будут опубликованы все текстовые сообщения по российскому расследованию, без редактирования", экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника минюста США Брюса Ора.

Кроме того, в заявлении говорится, что с этих документов снимается гриф секретности "по запросу нескольких комитетов Конгресса США, а также для обеспечения прозрачности проводимого расследования". Помимо этого, указано, что обнародованию подлежат "страницы с 10 по 12 и с 17 по 34 заявления в суд в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) по поводу Картера Пейджа, все отчеты ФБР по интервью с Брюсом Ором в связи с российским расследованием, а также все отчеты ФБР, связанные с запросами Картера Пейджа в FISA".

7 сентября группа из 12 конгрессменов-республиканцев обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом рассекретить документы, касающиеся проводимого ФБР расследования относительно приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Законодатели считают, что должны быть преданы гласности материалы под грифом "Совершенно секретно", послужившие основанием для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. В том числе речь идет о датированном октябрем 2016 года запросе ФБР на проведение слежки за Картером Пейджем, который в то время был советником предвыборного штаба, в рамках FISA.

Как утверждали сотрудники ФБР, Пейдж "установил отношения с должностными лицами России, включая офицеров российской разведки", а также "взаимодействует и вступил в сговор с российскими властями". Однако потом выяснилось, что ФБР получило разрешение на слежку за Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Трамп не раз обвинял сотрудников ФБР и министерства юстиции в необоснованных действиях в ходе расследования приписываемого РФ вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Кроме того, он неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Глава Белого дома называет это примером "политической охоты на ведьм". Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.