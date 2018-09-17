В Пентагоне заявили, что США поддерживают деэскалацию насилия в Сирии и женевский процесс

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают деэскалацию насилия в Сирии и женевский процесс по мирному урегулированию ситуации в этой арабской республике. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель американского министерства обороны Шон Робертсон на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км.

Прогресс по Идлибу. Путин и Эрдоган договорились о создании там демилитаризованной зоны

"Соединенные Штаты поддерживают деэскалацию насилия в Сирии, беспрепятственный доступ [местных жителей] к гуманитарной помощи, обеспечение полной победы над ИГ (запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство") и другими террористами, а также прогресс в достижении надежного политического урегулирования. Мы продолжаем поддерживать возглавляемый ООН мирный женевский процесс по прекращению военных действий в Сирии в рамках резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - отметил Робертсон.

Как сообщил Путин по итогам встречи в Сочи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, к 10 октября планируется "осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов - всех оппозиционных группировок". Эрдоган добавил, что Турция и Россия будут в координации производить патрулирование этой территории.