{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

Лидер Республики Корея отправился в КНДР, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации

Помимо вопросов ядерного разоружения темами переговоров станут вопросы оживления северокорейско-американского диалога

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вылетел во вторник с авиабазы в Сеуле с трехдневным визитом в КНДР, где обсудит с ее лидером Ким Чен Ыном вопросы денуклеаризации. Об этом сообщила администрация главы государства.

По ее данным, помимо вопросов ядерного разоружения темами переговоров станут вопросы оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Ожидается, что Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда диалога с Ким Чен Ыном. Планируется, что визит завершится 20 сентября. В поездке главу Республики Корея сопровождают представители правительства и крупного бизнеса.

Это будет пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
Палестино-израильский конфликт
СМИ: в результате удара израильской авиации по сектору Газа погибли двое палестинцев
По данным Sama News, беспилотник выпустил ракету по группе молодежи
Читать полностью