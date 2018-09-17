Лидер Республики Корея отправился в КНДР, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вылетел во вторник с авиабазы в Сеуле с трехдневным визитом в КНДР, где обсудит с ее лидером Ким Чен Ыном вопросы денуклеаризации. Об этом сообщила администрация главы государства.

По ее данным, помимо вопросов ядерного разоружения темами переговоров станут вопросы оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Ожидается, что Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда диалога с Ким Чен Ыном. Планируется, что визит завершится 20 сентября. В поездке главу Республики Корея сопровождают представители правительства и крупного бизнеса.

Это будет пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.