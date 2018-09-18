В армии Израиля не комментируют сообщения об исчезновении российского Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля отказалась от каких-либо комментариев по поводу заявления Минобороны РФ о пропаже над Средиземным морем российского военного самолета Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"Мы не даем комментариев по поводу сообщений из-за рубежа", - сказала во вторник представительница пресс-службы израильской армии в ответ на соответствующий запрос корреспондента ТАСС.

Как сообщили ранее журналистам в Минобороны РФ, российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем. По данным ведомства, Ил-20 исчез в ходе атаки истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в провинции Латакия, судьба российских военных неизвестна.

17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, сказали в ведомстве. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

В министерстве отметили, что "командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция".