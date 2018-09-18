СМИ: в результате удара израильской авиации по сектору Газа погибли двое палестинцев

ТАСС, 18 сентября. Двое палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по сектору Газа. Об этом передает во вторник новостной портал Sama News.

По его данным, беспилотник выпустил ракету по группе молодежи к востоку от города Хан-Юнис в южной части анклава. Сообщается, что тела погибших были извлечены в ночь на вторник, еще один араб получил тяжелые ранения.

По данным израильских СМИ, палестинцы были атакованы, когда пытались проникнуть через забор безопасности и заложить предмет, похожий на взрывное устройство.