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Палестино-израильский конфликт

СМИ: в результате удара израильской авиации по сектору Газа погибли двое палестинцев

По данным Sama News, беспилотник выпустил ракету по группе молодежи

ТАСС, 18 сентября. Двое палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по сектору Газа. Об этом передает во вторник новостной портал Sama News.

По его данным, беспилотник выпустил ракету по группе молодежи к востоку от города Хан-Юнис в южной части анклава. Сообщается, что тела погибших были извлечены в ночь на вторник, еще один араб получил тяжелые ранения.

По данным израильских СМИ, палестинцы были атакованы, когда пытались проникнуть через забор безопасности и заложить предмет, похожий на взрывное устройство.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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