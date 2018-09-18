Президента Республики Корея в аэропорту Пхеньяна встретил лидер КНДР Ким Чен Ын

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель КНДР Ким Чен Ын лично встретил в аэропорту президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который прибыл во вторник в столицу КНДР Пхеньян для участия в третьем за этот год межкорейском саммите. Прямую трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр.

Ким Чен Ын прибыл в аэропорт в сопровождении своей супруги и приветствовал Мун Чжэ Ина и его жену у трапа, где лидеры и их жены обменялись рукопожатиями. Затем цветы прибывшим вручили северокорейские пионеры.

Мун Чжэ Ина также встречали глава Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие официальные лица. В аэропорту бакже была замечена Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и одновременно его ближайший советник.

Возле места, где остановился самолет южнокорейского лидера, настелены красные ковровые дорожки, выстроен почетный караул и военный оркестр. С другой стороны, возле здания терминала, расположилась большая толпа людей в гражданском - женщины в традиционных корейских платьях и мужчины в пиджаках и френчах. В руках они держали северокорейские знамена, а также белые флаги с изображенным на них голубым силуэтом объединенного Корейского полуострова.

После встречи с участием почетного караула и толпы граждан с цветами и приветственными плакатами Мун Чжэ Ин с супругой проследовали в ожидавший их лимузин и покинули аэропорт.

По данным администрации Мун Чжэ Ина, перед вылетом в Пхеньян президент заявил о том, что считает главной целью своего визита перезапуск диалога между КНДР и США, остановившегося из-за разногласий по вопросам денуклеаризации. Помимо вопросов ядерного разоружения, темами переговоров станут вопросы оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Ожидается, что Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда диалога с Ким Чен Ыном. Планируется, что визит завершится 20 сентября.

Это будет пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.