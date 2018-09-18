CNN: США не участвовали в обстреле Латакии, во время которого пропал самолет РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы США не участвовали в ракетном обстреле провинции Латакия, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам этого представителя, отмечалось в репортаже, ракетный удар наносили не американцы. В то же время он отказался уточнить, кто именно наносил удар по сирийской территории.

17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20 с 14 военнослужащими на борту, сообщили ранее в Минобороны РФ. По данным ведомства, Ил-20 исчез в ходе атаки истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Латакия, судьба российских военных неизвестна. Армия обороны Израиля отказалась предоставить ТАСС какие-либо комментарии относительно инцидента.

В российском министерстве отметили, что "командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково- спасательная операция".