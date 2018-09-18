Сингапур призвал международное сообщество к укреплению безопасности в интернете

СИНГАПУР, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Сингапура предлагает международному сообществу сосредоточиться на трех основных элементах развития интернет-технологий: безопасности, инновациях и сотрудничестве. Об этом заявил во вторник вице-премьер, министр-координатор по вопросам национальной безопасности республики Тео Чи Хин на открытии международной конференции по вопросам кибербезопасности и развития интернет-технологий Singapore International Cyber Week 2018, передает корреспондент ТАСС.

"Возможность хакерских атак уже не ставят под сомнение, единственный вопрос, когда они могут произойти. Эти угрозы становятся обычным делом во всем мире и приносят значительный ущерб, в том числе и для правительственных ресурсов", - сказал вице-премьер. В связи с этим "эффективная система защиты подразумевает не только непосредственно борьбу с хакерской атакой или же обеспечение безопасности национальных систем после атаки. Необходимо заранее определять потенциальные угрозы, чтобы минимизировать их последствия", - подчеркнул Тео Чи Хин.

По его словам, "ни одно государство не способно самостоятельно противостоять подобным угрозам. Поэтому необходима совместная работа для усиления наших возможностей". В частности, страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) эффективно взаимодействуют в этой сфере. Например, "Сингапур два года назад инициировал подобную программу сотрудничества, на которую выделил около $10 млн", - напомнил вице- премьер.

При этом он подчеркнул, что "как члены АСЕАН, так и партнеры по диалогу (Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония) могут более активно взаимодействовать в сфере кибербезопасности".