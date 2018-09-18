СМИ: межкорейский саммит предоставит возможность улучшить двусторонние отношения

В Индии заявили, что санкции США не повлияют на отношения с РФ в области обороны

Министр обороны Нирмала Ситараман Индии сообщила, что переговоры по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 почти завершены

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