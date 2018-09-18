СМИ: межкорейский саммит предоставит возможность улучшить двусторонние отношения

ПХЕНЬЯН, 18 сентября. /ТАСС/. Новый саммит с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына станет хорошей возможностью для улучшения межкорейских отношений. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении северокорейского агентства ЦТАК.
"Цель саммита - проведение в жизнь положений Пханмунджомской декларации о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Он предоставит важную возможность для дальнейшего улучшения и развития межкорейских отношений, для создания новой истории", - подчеркивает ЦТАК.
С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских экс-президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Мун Чжэ Ина и его супругу встретил в аэропорту лично Ким Чен Ын со своей женой, а также глава Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие официальные лица. В аэропорту была замечена Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и одновременно его ближайший советник.