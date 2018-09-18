В Индии заявили, что санкции США не повлияют на отношения с РФ в области обороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Односторонние санкции, введенные США в отношении России, не повлияют на оборонное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщила журналистам министр обороны Индии Нирмала Ситараман.

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"Индия отстаивает свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими государствами. Мы будем отстаивать его со всей серьезностью", - приводит во вторник газета The Asian Age слова министра, которая отвечала на вопрос о том, насколько санкции, введенные Вашингтоном, отразятся на оборонных связях с Москвой.

Ситараман тем самым ясно дала понять, что Индия не допустит, чтобы ее проверенные временем отношения с Россией в сфере безопасности пострадали из-за санкций США, подчеркивает издание.

Кроме того, министр обороны Индии сообщила, что переговоры по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 почти завершены, указывает газета.

2 июля Совет по оборонным закупкам Индии окончательно одобрил соглашение о приобретении у России ЗРС С-400. Как ранее передавали индийские СМИ, Москва и Нью-Дели в мае согласовали условия поставки систем С-400 на $6 млрд. Такое решение вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.