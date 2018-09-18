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Кризис в Сирии

Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия помогла предотвратить войну в Идлибе

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону

ТАСС, 18 сентября. Интенсивные переговоры последних нескольких недель помогли предотвратить военную операцию в Идлибе. Об этом во вторник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Интенсивные и ответственные переговоры в последние несколько недель во время моих визитов в Анкару и Дамаск, которые продолжились на саммите России, Ирана и Турции в Тегеране и встречей в Сочи помогли предотвратить войну в Идлибе и подтвердили решимость бороться с экстремизмом. Дипломатия работает", - написал Зариф в Twitter.

В понедельник президент России Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что РФ и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб был центральной темой дискуссий двух лидеров, это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипЗариф, Мохаммад Джавад
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