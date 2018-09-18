Глава МВД Франции заявил о намерении уйти в отставку после 2019 года

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил о своем намерении после 2019 года уйти в отставку, чтобы принять участие в выборах мэра Лиона, которые пройдут в 2020 году. Об этом политик заявил в интервью еженедельному журналу Express, отрывок из которого опубликован во вторник на сайте издания.

"Я не буду оставаться министром внутренних дел до предпоследнего дня. Думаю, что министры, которые хотят быть кандидатами на муниципальных выборах 2020 года, должны будут иметь возможность покинуть правительство после европейских выборов", - сказал Колон. "Если до тех пор у меня не обнаружат серьезную болезнь, я буду кандидатом в Лионе", - добавил 71-летний политик.

Выборы в Европарламент, о которых говорит глава МВД, состоятся в мае 2019 года. Правящая партия "Республика на марше", образованная в 2016 году, пока не имеет представительства в Европейском парламенте. Согласно последним опросам, она является фаворитом гонки - если бы голосование прошло сейчас, она могла бы рассчитывать на 21,5% голосов. Вместе с тем оппозиционная партия "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт" - прим. ТАСС) Марин Ле Пен имеет почти равное количество сторонников - 21%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что предстоящая европейская предвыборная кампания станет битвой "прогрессистов" против "националистов", и призывал создать в Европе общий "прогрессистский фронт" для противостояния партиям евроскептиков. В свою очередь Ле Пен объявила о намерении образовать широкую коалицию правых партий для борьбы за большинство в Европарламенте. В случае победы она обещала добиваться демонтажа Евросоюза в его нынешнем виде и образовании вместо него "Союза европейских наций".

Жерар Колон в прошлом долгое время занимал пост мэра Лиона, а также избирался от лионского департамента Рона в парламент. С 1981 по 1988 годы он был депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента), с 1999 по 2017 годы - сенатором. Мэром Лиона он работал с 2001 по 2017 годы. В 2016 году он стал одним из первых влиятельных политиков из находившейся тогда у власти Социалистической партии, кто объявил о поддержке Эмманюэля Макрона и его нового движения "На марше", позднее ставшего правящей партией и переименованного в "Республику на марше".

После победы Макрона на выборах в мае 2017 года Колона назначили на пост главы МВД в статусе государственного министра. При этом министр сохранил серьезное политическое влияние в Лионе.