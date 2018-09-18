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СМИ: французские военные отрицают причастность к инциденту с российским Ил-20 в Сирии

Самолет пропал над Средиземным морем во время атаки израильских войск по объектам в провинции Латакия
© REUTERS/Jean-Paul Pelissier

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции заявило о том, что французские войска не имеют отношения к инциденту с российским самолетом Ил-20, который пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. Об этом сообщила газета France Soir со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

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"Французские вооруженные силы отрицают какую-либо причастность к этой атаке", - заявил представитель министерства вооруженных сил.

По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". В это же время российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.

Теги
СирияРоссияФранцияКризис в СирииИзраильИсчезновение российского Ил-20 над Средиземным морем
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