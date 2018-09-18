Итоги межкорейского саммита огласят 19 сентября

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Конкретные результаты межкорейского саммита будут известны в среду вечером. Об этом заявил в Сеуле на специальном брифинге для журналистов официальный представитель президента Республики Корея Юн Ён Чхан.

"Сложно будет ожидать конкретных результатов сегодня, поскольку в среду состоится еще один раунд переговоров. Лишь тогда можно будет говорить об итогах", - сказал он.

Юн Ён Чхан также сообщил, что с южнокорейской стороны в переговорах на высшем уровне сегодня, помимо президента Мун Чжэ Ина, примут участие "еще два-три человека". Эта встреча запланирована на 09:30 мск в правительственном комплексе в Пхеньяне.

С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.

Мун Чжэ Ина и его супругу в аэропорту встретил лично Ким Чен Ын со своей женой, а также председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие официальные лица. В аэропорту была замечена Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына и одновременно его ближайший советник.