В Лондоне заявили, что не собираются устраивать новый референдум по Brexit

ТАСС, 18 сентября. Правительство Соединенного Королевства не собирается устраивать новый референдум по вопросу выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в опубликованном во вторник интервью ряду изданий, в том числе газете El País .

Лондон не примет варианта соглашения по выходу из Евросоюза, который открыл бы путь к возникновению таможенных барьеров между Великобританией и Северной Ирландией, заявил министр.

Рааб подчеркнул, что предстоящий неформальный саммит ЕС в Зальцбурге (19-20 сентября) "станет важной вехой" на пути переговоров по Brexit. "Если мы будем держать в поле зрения интересы граждан и экономики и опустим политику, то у нас будет шанс заключить действительно хорошую сделку. Но и ЕС должен точно так же подойти к этому", - утверждал Рааб.

"Это пока единственные предложения, которые гарантируют бесперебойную торговлю между Великобританией и ЕС и учитывают специфические проблемы в Ирландии. Я не видел еще достойных доверия альтернатив ни здесь [в Великобритании], ни со стороны ЕС", - сказал Рааб. По его мнению, британская сторона "уже пошла на значительные компромиссы". "Теперь мяч находится на стороне поля ЕС", - считает он.

Как считает Рааб, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения "стал бы плохим [исходом] для обеих сторон". Министр отметил, что "сейчас мяч находится на стороне" ЕС.

Отвечая на вопрос о возможности организации еще одного плебисцита, политик подчеркнул: "Во-первых, правительство не стало бы созывать новый референдум в любом случае". По его словам, "даже если бы это было то, чего хотели люди, невозможно сделать это в нужное время".

"Появление таможенных барьеров в Ирландском море нарушит экономическую и территориальную целостность Соединенного Королевства. На такой вариант соглашения [о выходе Великобритании из ЕС] мы не согласимся", - заявил главный переговорщик Лондона. "Это не значит, что мы априори не готовы выслушать и рассмотреть предложения противоположной стороны", - цитирует Рааба газета The Irish Times.

Накануне в британских и ирландских СМИ появились сообщения со ссылками на источники в Брюсселе о том, что Евросоюз рассматривает "технические варианты" осуществления таможенных досмотров товаров на фабриках, в портах и на борту кораблей с тем, чтобы избежать появления пограничной инфраструктуры между северной и южной частями Ирландии после Brexit.

Вопрос ирландкой границы по-прежнему является спорным моментом в работе над текстом соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Основная сложность заключается в том, как одновременно избежать физической границы, пограничного и таможенного контроля между расположенными на одном острове двумя странами в ситуации, когда одна из них выходит Евросоюза и его общего рынка, а другая в них остается. В марте переговорщики договорились о поправке, которую с технического языка можно перевести как "ограничитель обратного хода" (backstop). Она подразумевает, что при в отсутствии договоренности по теме границы Северная Ирландия продолжит действовать по правилам общего рынка ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.