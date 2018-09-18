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"Дело Скрипалей" обсудят на саммите ЕС в Зальцбурге 20 сентября

При этом источник в Совете ЕС сообщил, что официальных заключений лидеры Евросоюза по итогам саммита не сделают

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Участники неформального саммита глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге, обсудят ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска к лидерам стран сообщества.

"Премьер-министр [Великобритании Тереза] Мэй проинформирует нас по "делу Скрипаля", - сказал он.

При этом, как сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, официальных заключений лидеры ЕС по итогам саммита не сделают.

Также они обсудят возможность созвать в ноябре экстренный саммит Евросоюза, посвященный переговорам по выходу Великобритании из состава сообщества. "Мы обсудим, как организовать финальную фазу переговоров по Brexit, включая возможность созыва нового саммита ЕС в ноябре", - сказал он.

По его словам, переговоры по Brexit станут одной из главных тем нынешнего саммита в Зальцбурге, так как до даты выхода Великобритании из состава ЕС осталось всего полгода, а соглашения все еще нет. "К сожалению, сценарий, при котором не будет достигнуто соглашение, все еще достаточно возможен. Но если мы все будет действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы", - отметил Туск.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitМэй, ТерезаДело Сергея СкрипаляСкрипаль, Сергей Викторович
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