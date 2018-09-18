Маас заявил, что достигнутые в Сочи договоренности по Идлибу следует реализовать на деле

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которое было подписано в Сочи, необходимо реализовать на деле. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, чьи слова приводит во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Хорошо все, что способствует недопущению гуманитарной катастрофы. Мы прилагали усилия для этого в последние недели", - отметил он. "Договоренности, достигнутые в Сочи, сейчас нужно еще претворить в жизнь", - подчеркнул министр. Он утверждал, что "в случае других соглашений по Сирии этого сделать не удалось".

В понедельник президент России Владимир Путин по итогам трехчасовых переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва и Анкара договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Идлиб был центральной темой дискуссий двух лидеров, это единственный крупный сирийский регион, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. Восстановление Дамаском контроля над провинцией фактически станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.