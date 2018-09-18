В Пхеньяне начались прямые переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен Ын начали во вторник в Пхеньяне прямые переговоры. Трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр межкорейского саммита, который продлится до 20 сентября.
Как ранее сообщила администрация Мун Чжэ Ина, стороны обсудят возможность перезапуска диалога между КНДР и США, связанный с этим вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова, а также проблемы в сфере безопасности.
Переговоры лидеров КНДР и Республики Корея проходят во вторник в Пхеньяне в узком составе.
С южнокорейской стороны во встрече в здании ЦК Трудовой партии Кореи принимает участие президент Мун Чжэ Ин, глава Национальной разведывательной службы Со Хун и глава отдела государственной безопасности президентской администрации Чон Ый Ён.
КНДР представляет председатель Госсовета Ким Чен Ын, председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и Ким Ё Чжон, родная сестра лидера КНДР.
Ожидается, что главными темами переговоров станут вопросы ядерного разоружения, оживления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове. Всего Мун Чжэ Ин проведет как минимум два раунда диалога с Ким Чен Ыном.
С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.