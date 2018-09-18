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Крушение российского Ил-20 в Сирии
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Посольство Израиля в РФ не комментирует инцидент с Ил-20 в Сирии

Минобороны РФ сообщило, что израильские истребители подставили российский самолет под удар ПВО Сирии
Здание посольства Израиля Михаил Почуев/ТАСС
Здание посольства Израиля
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Посольство Израиля в России не комментирует инцидент с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии вечером 17 сентября. Об этом заявил ТАСС представитель посольства.

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"Мы не комментируем этот случай", - сказал представитель посольства.

По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным российского военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Утром во вторник в Минобороны заявили, что Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля. В министерстве добавили, что рассматривают такие действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на ответные меры.

Теги
СирияРоссияИзраильКрушение российского Ил-20 в Сирии
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