Порошенко пригласили на саммит глав государств СНГ в Душанбе

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября, ответ пока не получен. Об этом сообщил во вторник журналистам - глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Он приглашен на саммит, конечно. Мы направляем все документы о подготовке заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в адрес Украины, - сказал он. - Ответа из Киева пока нет относительно участия. Посмотрим, может быть в качестве наблюдателя, что было характерно для участия Украины в последние годы в заседании высших органов Содружества".

Лебедев отметил, что Исполком СНГ информирует Украину по всем вопросам деятельности Содружества, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ. "И поэтому в Киеве, конечно же, знают о предстоящем заседании Совета глав государств, Совета министров иностранных дел в Душанбе СНГ 27-28 сентября, - сказал Лебедев. - Приглашение такое есть, Украина знает об этом, но в то же время мы знаем, что руководство Украины, видимо, воздержится от участия в заседании в Душанбе".

Он также отметил, что "ответы иногда поступают чуть ли не в последний день накануне заседания". "И мы еще ждем", - подчеркнул он. По словам Лебедева, в качестве наблюдателя Украина до недавнего времени принимала участие в некоторых заседаниях Содружества, в частности, в заседании Экономического совета СНГ. "Но сейчас она прекратила участвовать и в таком качестве, к сожалению", - сказал он.

Украина в СНГ

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации на всех уровнях. В 2014 году, после государственного переворота и смены власти, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

В мае президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В июне 2018 года председатель Исполкома СНГ - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что получена нота о том, что в посольстве Украины в Белоруссии будет выделен отдельный дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполкомом СНГ.