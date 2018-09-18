Минобороны Израиля не комментирует содержание разговора Шойгу и Либермана

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство обороны Израиля подтвердило, что между главами оборонных ведомств РФ и еврейского государства Сергеем Шойгу и Авигдором Либерманом состоялся во вторник телефонный разговор, но не стало комментировать содержание переговоров.

"Мы подтверждаем факт разговора, но его содержание мы не комментируем", - сказал корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы израильского минобороны по телефону в ответ на соответствующий запрос.

Ранее во вторник в Минобороны РФ журналистам сообщили, что Шойгу в телефонном разговоре с израильским коллегой Авигдором Либерманом заявил, что вина за сбитый российский самолет Ил-20 над Средиземным морем полностью лежит на Израиле. Шойгу указал, что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил, "несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов", произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих. "Командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - сообщил он.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200, сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.