Ким Чен Ын заявил, что смог улучшить отношения с США

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что смог улучшить отношения с США и Южной Кореей. Об этом он заявил во вторник перед началом первого раунда переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, сообщает пресс-центр саммита в Сеуле.

"Отношения Севера и Юга, Севера и США улучшились. Президент Мун Чжэ Ин помог начать исторические переговоры между КНДР и США", - сказал Ким Чен Ын.

Глава южнокорейского государства сыграл важную посредническую роль в организации встречи лидера КНДР и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре.

Первый раунд переговоров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина продлился два часа - на 30 минут больше запланированного. О его итогах пока ничего не известно. Второй раунд намечен на среду.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.