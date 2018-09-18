Израиль сожалеет в связи с гибелью экипажа сбитого российского самолета

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20 17 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны еврейского государства в распространенном коммюнике.

"Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером сирийским зенитным огнем, - говорится в документе. - Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

"Это оружие предназначалось для атак на Израиль и представляло собой угрозу, с которой он не может мириться", - утверждают военные.

"Израиль считает режим [президента Сирии Башара] Асада, военные которого сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент, - добавили в израильской армии. - Израиль также считает Иран и террористическую организацию "Хезболлах" ответственными за этот инцидент".

В пресс-службе Армии обороны Израиля добавили, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20.

"Когда сирийская армия запустила ракеты, сбившие российский самолет, истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов".

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал- майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.