Глава МИД Турции выступил за отправку дополнительных турецких войск в Идлиб

ТАСС, 18 сентября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу настаивает на необходимости увеличить число турецких военнослужащих на территории сирийской провинции Идлиб. Соответствующее заявление он сделал во вторник в Анкаре на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал NTV.
"У нас останется в Идлибе 12 наблюдательных пунктов (для мониторинга зоны деэскалации, что предусмотрено астанинскими соглашениями - прим. ТАСС). Однако нам необходимо направить туда дополнительные войска", - сказал министр. Он добавил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе саммита лидеров РФ и Турции в Сочи 17 сентября, "Россия примет меры для предотвращения нападений и входа сил [сирийского] режима в Идлиб", а сама провинция "останется в ее нынешних границах".
"Мы продолжим работать вместе с Россией. Мирные жители и умеренная оппозиция останутся в Идлибе, регион будет очищен от радикалов", - указал Чавушоглу, имея в виду главным образом 10-15-километровую демилитаризованную зону вдоль границы провинции.
Глава турецкого МИД также добавил, что статус Идлиба не изменится в рамках соглашений, достигнутых президентами Турции и России Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным на переговорах в Сочи.
"Согласно договоренностям в Сочи, границы Идлиба сохранятся, его статус не изменится. Все останется на своих местах. Мирные граждане останутся, его покинут только террористические группировки", - приводит слова главы МИД агентство Anadolu.
Россия и Турция договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Таков главный итог четырехчасовых переговоров, которые провели в понедельник российский и турецкий президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.