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Ким Чен Ын извинился перед президентом Южной Кореи за потертый вид его гостиницы

Северокорейский лидер сожалеет, что не смог оказать Мун Чжэ Ину достойный прием во время их встречи в мае 2018 года

СЕУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином за "потертый вид" гостевой резиденции. Такие слова он произнес на видео, продемонстрированном во вторник в сеульском пресс-центре межкорейского саммита.

"Господин президент побывал во многих государствах мира. Конечно, по сравнению с развитыми странами, здесь несколько потертый вид", - скромно сказал Ким Чен Ын своему визави, прибывшему в государственную резиденцию "Пэкхвавон", где он проведет две ночи.

Лидер КНДР сказал, что переживал из-за того, что не смог оказать Мун Чжэ Ину достойный прием во время предыдущей встречи на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом в мае этого года. "Поэтому мы ждали сегодняшнего дня и старались изо всех сил, готовя эту резиденцию и программу. Возможно, это не [соответствующий уровню президента] высокий стандарт, но мы надеемся, что вы сердечно примете его", - добавил Ким Чен Ын.

Первый раунд переговоров двух лидеров продлился два часа - на 30 минут дольше запланированного времени. О его итогах пока ничего не известно. Второй раунд запланирован на среду.

С 18 по 20 сентября состоится пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда прошли в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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