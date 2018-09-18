Прокуратура Хемница подтвердила освобождение подозреваемого в убийстве местного жителя

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры Хемница подтвердила, что один из подозреваемых в убийстве 35-летнего немца в этом городе был выпущен на свободу из СИЗО. Речь идет о 22-летнем гражданине Ирака Юсифе А., сообщила она во вторник на пресс-конференции, которую транслировал канал Welt.
"На обнаруженном ноже, который, без сомнения, был одним из орудий убийства, не обнаружено следов подозреваемого", - сказала она. Представитель прокуратуры также заметила, что при совершении преступления, по всей видимости, использовался еще один нож, но "его, несмотря на интенсивные поиски, пока не удалось найти".
В этой связи, по ее словам, по состоянию на текущий момент нельзя говорить о причастности гражданина Ирака к убийству. "Он и сам отрицает свое участие", - напомнили в прокуратуре. Подозреваемый уже находится на свободе, сообщила представитель ведомства.
"Прокуратура Хемница исходит из того, что в совершении преступления участвовали сириец, находящийся под арестом, и еще один гражданин Ирака, который в настоящий момент скрывается", - сказала она.
Инцидент произошел в Хемнице в ночь на 26 августа. По данным следствия, нападавшими были мигранты из Сирии и Ирака - двоих из них впоследствии удалось арестовать. Юсиф А. вышел на свободу, еще один выходец из Ирака разыскивается. После этого в городе прошли демонстрации, некоторые из которых, прежде всего организованные объединением "За Хемниц", сопровождались беспорядками на почве ксенофобии.