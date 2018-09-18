Правительство Венгрии оспорит голосование Европарламента о санкциях против Будапешта

ТАСС, 18 сентября. Венгрия оспорит в Европейском суде процесс голосования Европейского парламента по вопросу санкций против Будапешта, поскольку оно прошло в нарушение Лиссабонского договора (один из базовых документов ЕС). Об этом заявил во вторник министр в канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.
"Правительство оспорит в Европейском суде голосование Европейского парламента по докладу Саргентини [автор резолюции] на основании того факта, что большинство в две трети голосов было достигнуто путем игнорирования голосов воздержавшихся от голосования депутатов. Это нарушает Лиссабонский договор", - говорится в заявлении Гуляша.
По его словам, основной принцип Европейского союза гласит, что статья 7 Договора о Европейском союзе может быть введена против одной из стран-участниц при поддержке большинства в две трети голосов, но Европейскому парламенту не удалось добиться этого результата, поскольку количество голосов было подсчитано неверно и не учитывались голоса воздержавшихся депутатов. Документ поддержали 448 депутатов, 197 проголосовали против, 48 парламентариев воздержались. "Запущенная Европейским парламентом процедура не может привести к лишению права голоса [Венгрии], поэтому очевидно, что это просто инструмент давления на Венгрию", - добавил Гуляш.
12 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге была принята резолюция по Венгрии, в которой говорится об угрозе нарушения этой страной статьи 2 Договора о Европейском союзе, согласно которой ЕС "основан на ценностях уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и соблюдению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам". В случае, если одна из стран - участниц Евросоюза отступит от этих принципов, в действие вводится статья 7 того же договора, дающая полномочия Совету ЕС "приостановить ряд прав" государства - нарушителя в европейских институтах власти. На практике это может означать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. Как заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, депутаты Европарламента решили наказать Венгрию из-за ее отказа принимать беженцев.