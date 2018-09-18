Правительство Венгрии оспорит голосование Европарламента о санкциях против Будапешта

Кризис в Сирии

МИД Катара: соглашение РФ и Турции по Идлибу спасет регион от гуманитарной катастрофы

В катарском дипведомстве отметили, что документ создает основы для справедливого мира между враждующими сторонами в Сирии

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