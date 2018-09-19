Манафорт пошел на сделку со следствием. Что это означает для расследования Мюллера?

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы. Такого развития событий боялись в Белом доме и с нетерпением ждали в стане оппозиции. Что означает сотрудничество бывшего соратника Трампа со следствием?

Это поворотный момент в деле о "российском вмешательстве"

Пол Манафорт с самого начала был ключевым фигурантом расследования Мюллера. Однако спецпрокурор не предъявлял ему обвинений, связанных с Россией, — политтехнолога отправили под суд за отмывание денег, дачу ложных показаний, незаконное лоббирование интересов Украины и работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Считается, что таким образом Мюллер хотел надавить на Манафорта, чтобы тот под тяжестью обвинений согласился сотрудничать со следствием по "российскому делу". Так и произошло.

Экс-руководителя предвыборного штаба подозревают в том, что он мог быть непосредственным участником контактов между помощниками Трампа и некими россиянами, которые предлагали миллиардеру помощь для победы на выборах. До начала президентской кампании политтехнолог посещал Россию не менее 18 раз и якобы взаимодействовал с лицами, связанными с властями РФ. Кроме того, в середине 2000-х клиентом Манафорта был Олег Дерипаска, от которого, как утверждало агентство Associated Press, политтехнолог получал деньги за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.

По условиям сделки, Манафорт должен будет давать показания, предоставлять необходимые документы, участвовать в интервью и брифингах с командой спецпрокурора. Неизвестно, почему политтехнолог передумал и пошел на сотрудничество именно сейчас, какими сведениями он готов поделиться и что он реально знает о "российском вмешательстве" и связях Трампа с РФ. Однако уже сейчас можно обозначить ряд вопросов, которые Мюллер непременно поднимет в процессе работы с Манафортом.

Встреча в Trump Tower

Один из ключевых эпизодов, в которых хотел бы разобраться Мюллер, — это встреча в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, которая произошла 9 июня 2016 года. В тот день Манафорт, сын американского президента Дональд Трамп — младший и его зять Джаред Кушнер встретились с двумя российскими лоббистами — якобы "приближенным к Кремлю" российским адвокатом Наталией Весельницкой и бывшим сотрудником советской контрразведки Ринатом Ахметшиным. Одновременно на встрече присутствовали вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе, переводчик Анатолий Самохорнов, а также музыкальный продюсер и публицист Роб Голдстоун, который свел всю эту компанию вместе.

Американцам была обещана информация, компрометирующая кандидата в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон. Но, как рассказали позже участники встречи, в действительности там обсуждались вопросы усыновления детей и "Акт Магнитского". Весельницкая впоследствии призналась, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. В Кремле об этой истории ничего не знали и никогда с Весельницкой не контактировали.

Дональд Трамп писал, что встреча в Trump Tower была нужна "для получения информации об оппоненте", что "абсолютно законно" и происходит в политике сплошь и рядом. Сам он о встрече якобы не знал.