Сирийская оппозиция приветствовала договоренности РФ и Турции по Идлибу

ТАСС, 18 сентября. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) приветствовал достигнутые между президентами России и Турции договоренности по Идлибу. Они, по мнению оппозиции, "прокладывают путь началу переходного периода в Сирии".
В заявлении, размещенном во вторник в Twitter, глава СКП Наср аль-Харири подчеркнул, что реализация объявленного в Сочи соглашения о создании демилитаризованной зоны в северо-западной провинции Сирии "станет первым шагом на пути к всеобъемлющему политическому урегулированию".
О поддержке российско-турецкой инициативы ранее объявило сирийское правительство. В распространенном агентством SANA заявлении указывалось, что Дамаск "приветствует любую инициативу, направленную на прекращение кровопролития в республике, а также способную восстановить мир и безопасность в любом районе страны".
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин на переговорах в Сочи в понедельник договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.
Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.