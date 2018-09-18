Польша может принять решение о выходе из Европейской сети советов судебных органов

ВАРШАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Польский национальный судебный совет намерен рассмотреть возможность выхода из Европейской сети советов судебных органов. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь этой организации Мачей Митера, комментируя тот факт, что ранее совет европейского органа приостановил членство Польши за невыполнение требований Евросоюза в отношении обеспечения независимости судебных властей.
По словам Митеры, предложение о выходе из Европейской сети советов судебных органов выдвинул один из судей. "В пятницу мы займемся этим вопросом", - указал он, не исключив, что решение будет принято в тот же день.
По мнению Митеры, выход из совета "был бы неверным шагом". "Вопрос верховенства права и независимости судей в нашей стране не находится под угрозой", - заверил он.