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Польша может принять решение о выходе из Европейской сети советов судебных органов

Пресс-секретарь польского национального судебного совета подчеркнул, что считает возможный выход из совета неверным шагом

ВАРШАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Польский национальный судебный совет намерен рассмотреть возможность выхода из Европейской сети советов судебных органов. Об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь этой организации Мачей Митера, комментируя тот факт, что ранее совет европейского органа приостановил членство Польши за невыполнение требований Евросоюза в отношении обеспечения независимости судебных властей.

По словам Митеры, предложение о выходе из Европейской сети советов судебных органов выдвинул один из судей. "В пятницу мы займемся этим вопросом", - указал он, не исключив, что решение будет принято в тот же день.

По мнению Митеры, выход из совета "был бы неверным шагом". "Вопрос верховенства права и независимости судей в нашей стране не находится под угрозой", - заверил он.

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