Польша может принять решение о выходе из Европейской сети советов судебных органов

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Заседание СБ ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Видеотрансляция

Совещание проводится после крушения российского Ил-20 в Сирии. Россия возлагает ответственность за произошедшее на ВВС Израиля

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