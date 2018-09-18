CNN: в Йемене нашли элементы авиабомб США в местах, где при ударах коалиции гибли люди

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Правозащитники обнаружили осколки американских авиабомб в ряде мест в Йемене, где при ударах возглавляемой Саудовской Аравией коалиции гибли мирные жители. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNN.

Как он отмечает, в августе его журналисты нашли элементы произведенной в США бомбы на месте удара в западной части Йемена, при котором погиб 21 человек, в том числе 11 детей. Позднее йеменские правозащитники предоставили CNN документы, свидетельствующие о том, что осколки американских авиабомб обнаруживали и в целом ряде других мест, где с 2015 года в результате ударов коалиции гибли мирные жители.

Телеканал констатирует, что проведенные его журналистами проверки подтверждают тот факт, что вооружения были произведены в США. В материале приводится комментарий представителя Пентагона, которая проинформировала, что "окончательное решение о проведении операций в рамках кампании принимается участниками коалиции под руководством Саудовской Аравии, а не США".

Как отмечает CNN, представитель коалиции в свою очередь заверил, что в связи с происшедшим будет проведено расследование. Он сказал, что коалиция "очень серьезно" относится к сообщениям о гибели мирных жителей при ее ударах.

В Йемене с августа 2014 года идет противоборство между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин.