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Де Мистура: ООН предостерегает от обострения ситуации в Сирии после инцидента с Ил-20

Дипломат призвал воздерживаться от действий в других точках Сирии, которые могут потенциально привести к обострению конфликта
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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) после инцидента с российским Ил-20 призывает все стороны воздерживаться от каких-либо действий в Сирии, способных обострить ситуацию. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике.

"Мы просим воздерживаться от действий в других точках, которые потенциально могут привести к обострению и без того сложной ситуации", - сказал дипломат, комментируя ситуацию со сбитым российским самолетом.

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СирияРоссияКризис в СирииДе Мистура, СтаффанКрушение российского Ил-20 в Сирии
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