Де Мистура: ООН предостерегает от обострения ситуации в Сирии после инцидента с Ил-20

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) после инцидента с российским Ил-20 призывает все стороны воздерживаться от каких-либо действий в Сирии, способных обострить ситуацию. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в арабской республике.
"Мы просим воздерживаться от действий в других точках, которые потенциально могут привести к обострению и без того сложной ситуации", - сказал дипломат, комментируя ситуацию со сбитым российским самолетом.