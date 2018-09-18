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Нетаньяху заверил Путина, что Израиль готов передать РФ все данные по крушению Ил-20

Глава израильского правительства возложил ответственность за трагедию на сирийские власти
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Михаил Метцель/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© Михаил Метцель/ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник выразил сожаление в связи с гибелью российских военных при крушении Ил-20, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

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"Некоторое время назад Нетаньяху по телефону разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, - указали в ведомстве премьера. - Глава правительства выразил сожаление по поводу гибели российских солдат и сказал, что Сирия несет ответственность за крушение самолета [Ил-20]".

 Премьер-министр Израиля отметил важность постоянной координации в области безопасности между еврейским государством и Россией. 

"Нетаньяху отметил важность постоянной координации в области безопасности между Израилем и Россией, которая позволила предотвращать потери с обеих сторон последние три года, - говорится в распространенном ведомством премьера коммюнике. - Премьер-министр сказал, что Израиль продолжит предотвращать военное закрепление Ирана в Сирии и предупреждать попытки Ирана, призывающего к уничтожению Израиля, по поставкам продвинутых типов вооружений [ливанскому шиитскому] движению "Хезболлах".

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Путин, Владимир ВладимировичИранСирияРоссияКризис в СирииИзраильНетаньяху, БиньяминКрушение российского Ил-20 в Сирии
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