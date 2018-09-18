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Пентагон: коалиция не причастна к катастрофе самолета Ил-20 ВКС России

Представитель американского командования также заявил, что ему трудно подробно комментировать произошедшее из-за недостатка информации

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Возглавляемая США международная коалиция не причастна к катастрофе самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20 ВКС России в Сирии. Об этом заявил во вторник официальный представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американский полковник Шон Райан. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

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"Коалиция не причастна к этому. Трудно комментировать, потому что это только произошло. И я уверен, что расследование уже проводится. Больше я ничего не могу комментировать [по данной теме]", - отметил он.

В ходе брифинга журналисты задали вопрос полковнику об этом инциденте, однако он отказывался предоставлять какую-либо дополнительную информацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

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СШАСирияРоссияКризис в СирииКрушение российского Ил-20 в Сирии
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